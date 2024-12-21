Резиденция Деда Мороза открылась около колеса обозрения "Солнце Москвы"

Резиденция Деда Мороза открылась 21 декабря около колеса обозрения "Солнце Москвы". Домик с нарядной елкой, троном и фотозонами будет работать до 8 января. Там гости смогут сделать фотографии и получить подарок.

Также все желающие могут бесплатно отправить открытку в любую точку России с помощью "Снеговичной почты". При этом зимний сезон на "Солнце Москвы" продлится до конца февраля 2025 года. Для москвичей и туристов проведут более 50 бесплатных мероприятий в рамках проекта "Зима на Солнце".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

