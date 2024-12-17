Предприниматели организуют детские мероприятия в проекте "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

С начала декабря в столице действует спецпроект для предпринимателей "Заходи на огонек!", который департамент предпринимательства и инновационного развития города организовал в рамках "Зимы в Москве", передает портал мэра и правительства столицы.

Участникам предоставляется возможность организовать какое-либо мероприятие на собственной площадке или воспользоваться для этого одной из столичных локаций. Город, в свою очередь, предлагает помощь в продвижении.

За первые две недели на проект было направлены свыше 850 заявок. Предприниматели организуют бесплатные мастер-классы, развивающие занятия, а также подготовят спецпредложения, бонусы и скидки на свои товары и услуги.

В частности, детская академия "Иду вперед" расскажет детям и их родителям, как собственноручно создать хвойные композиции. Гостям также предложат принять участие в новогодних развлекательных мероприятиях.

Одна из основательниц академии Мария Новожилова обратила внимание, что в преддверии Нового года важно проводить время с семьей. По ее словам, подготовленные организацией мастер-классы и спектакли как раз дадут маленьким и взрослым жителям столицы такую возможность.

"Для развития бизнеса важно обладать активной жизненной позицией. Мы выбрали такой подход: стали участниками проекта "Лето в Москве", проводили мастер-классы и концерты для детей, ярко рассказали о себе, что оказало влияние на родителей при выборе развивающего центра для ребенка. Поэтому, когда мы узнали о начале проекта "Заходи на огонек!", то даже не задумывались, присоединяться или нет. Ответ был положительным", – отметила она.

Если ребенку интересны естественные науки, то отличным подарком для него станет посещение детского научно-познавательного клуба "Окружайка". На протяжении всех зимних месяцев в нем будет действовать специальное предложение на мастер-классы "Волшебный химик дед Наук". В ходе них юным натуралистам расскажут о зимних явлениях природы.

Еще одна основательница клуба Александра Малыхина является мамой троих детей. Когда женщина занималась их обучением, она решила, что не менее интересно и важно было бы рассказать о физических и химических явлениях и другим маленьким москвичам.

"На мероприятиях разберемся, например, как формируются снежинки и даже вырастим настоящие сугробы. Моя задача – показать как можно большему количеству детей, что обучение может быть запоминающимся и интересным. Здорово, что есть такие городские мероприятия, которые дают возможность рассказать о своем деле и повысить доверие клиентов", – уточнила предприниматель.

Вместе с тем для тех детей, которым нравится раскрывать в себе новые таланты, в проекте будет участвовать детская балетная школа "Русский балет". Специалисты проведут первое занятие бесплатно.

Занятия спортом особенно важны в холодное время года, обратил внимание глава школы Алексей Просвирин. Он также признался, что как родитель понимает, насколько непросто может быть выбрать подходящий кружок или спортивную секцию для своего ребенка среди огромного количества предложений.

"Проект "Заходи на огонек!" предлагает таким же, как я, предпринимателям столицы бесплатно познакомить москвичей со своим бизнесом, показать профессионализм, укрепить репутацию и привлекать новых клиентов. Это действительно ценно для развития своего дела! Уверен, что тем, кто придет на занятия этой зимой, откроется невероятный мир балета и настоящего волшебства", – отметил он.

В качестве оператора проекта выступает ГБУ "Малый бизнес Москвы". Участие в нем позволяет предпринимателям работать над повышением своей узнаваемости, а также способствует поиску партнеров, привлечению клиентов и укреплению позиций своего бизнеса.

Чтобы стать участниками проекта, предприниматели должны использовать при украшении своей площадки или торговой точки оформление проекта "Зима в Москве". Также им необходимо разработать уникальное зимнее предложение. Так, они могут провести бесплатное мероприятие для гостей или акцию в виде сезонных предложений, бонусов и подарков. Также они могут объявить о скидке на товары и услуги, однако она не должна быть ниже 25%. После этого они должны оставить заявку на сайте.

Все данные о мероприятиях и предложениях участников проекта публикуются в афише и на карте проекта "Зима в Москве". При этом охват аудитории увеличивается с помощью продвижения через сервисы партнеров "Яндекс Карты" и Russpass. Пиар-поддержка подразумевает размещение публикаций в СМИ и телеграм-каналах, а также фото- и видеосъемку участников.

Вместе с тем предновогодние мероприятия пройдут и в столичных детских больницах. Для юных пациентов подготовят подарки, развлекательную программу "Добрая елка мэра Москвы" и новогодний десант Дедов Морозов. Всего дети смогут получить более 8 тысяч подарков, куда входят развивающие и настольные игры, книги, пазлы, сумки и другое.