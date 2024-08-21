Мастер-класс по оказанию первой медпомощи провели на форуме-фестивале "Москва 2030"

Гости форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" получили возможность попробовать себя в оказании первой медицинской помощи. На площадке в Гостином Дворе провели специальный мастер-класс.

Пространство там оформили в виде города с улицами, проспектами, аллеями и бульварами, которые приводят посетителей к интерактивным зонам и инсталляциям. Для маленьких гостей организованы мастер-классы, подготовлен иммерсивный спектакль "Семейные истории".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

