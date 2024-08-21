Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

Новости

21 августа, 21:45

Город

Мастер-класс по оказанию первой медпомощи провели на форуме-фестивале "Москва 2030"

Мастер-класс по оказанию первой медпомощи провели на форуме-фестивале "Москва 2030"

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Жителям столицы рассказали о мероприятиях на форуме-фестивале "Москва 2030" 21 августа

Мастер-класс о технологиях выхаживания новорожденных провели на фестивале "Москва 2030"

Современные машины скорой помощи представлены в Гостином Дворе в рамках "Москвы 2030"

Гости форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" получили возможность попробовать себя в оказании первой медицинской помощи. На площадке в Гостином Дворе провели специальный мастер-класс.

Пространство там оформили в виде города с улицами, проспектами, аллеями и бульварами, которые приводят посетителей к интерактивным зонам и инсталляциям. Для маленьких гостей организованы мастер-классы, подготовлен иммерсивный спектакль "Семейные истории".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
городфестиваливидеоВиктория КонноваСветлана Ключникова
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