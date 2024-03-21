Гид Виталий Калашников подготовил экскурсию по Москве

Столичный гид Виталий Калашников специально для Москвы 24 подготовил экскурсию, начинающуюся с Ивановской горки у лютеранского храма Петра и Павла.

Тем временем в Москве стартовал конкурс авторских маршрутов по городу "Покажи Москву!". Участники могут придумать свой вариант прогулки по столице и подать заявку через портал "Russpass.Бизнес". Маршрут должен относиться к одной из пяти тем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.