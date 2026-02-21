Фестиваль "Масленица" можно посетить 21 февраля на Тверском бульваре

Масленицу празднуют на Тверском бульваре. Посетить площадку можно до 21:00. Она оформлена в традиционном русском стиле. Для гостей подготовили мастер-классы, розыгрыши, лекции от представителей бьюти-индустрии, а также широкий выбор оригинальных блинов.

Шеф-повар ресторана "Восход" Максим Тарусин рассказал, что в состав блинов входят яйцо, мука, сахар, растительное масло и ржаное сусло. В тесто добавляют пюре из шпината или апельсиновый сок. На Пушкинской набережной выступит кукольный театр с праздничной программой со скоморохами.

