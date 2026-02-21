Водители оценили работу столичных коммунальных служб по уборке снега

Московские улицы непрерывно убирают после аномального снегопада. Автомобилисты и пешеходы оценили работу коммунальных служб. Водители отмечают, что дороги чищены, коммунальщики работают хорошо и никаких затруднений нет.

Пешеходы признают, что снега очень много, но чистят его хорошо, понимая, что сразу убрать такое количество сложно. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в праздничный день столица попадет в теплый сектор циклона.

