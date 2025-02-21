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21 февраля, 20:20

M24.RU

Антикварная арт-ярмарка "Мосвинтаж" открылась в Музее Москвы

Антикварная арт-ярмарка "Мосвинтаж" открылась в Музее Москвы

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В Музее Москвы на Зубовском бульваре начала работу антикварная арт-ярмарка "Мосвинтаж". В течение трех дней – с 21 по 23 февраля – посетители одного из самых масштабных блошиных рынков столицы смогут увидеть и приобрести старинные вещи из частных коллекций и магазинов. В их числе – винтажные предметы интерьера, мебель, одежда, украшения и многое другое.

Кто и почему ходит на блошиные рынки? Можно ли там найти настоящие раритеты? Каких знаний требует коллекционирование старинных вещей? Где и как их находят? Ответы на эти вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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