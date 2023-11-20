Главную новогоднюю елку России привезут на Красную площадь из подмосковного Фряново

Главную новогоднюю елку страны выбрали по снимкам из космоса. Лесники рассказали, что специально для них были сделаны и расшифрованы снимки со спутника, по ним определили параметры дерева. Ель, которую установят на Красной площади, – ростом 25 метров. Привезут ее из подмосковного Фряново.

Возраст ели – 84 года, а ствол в обхвате – 60 сантиметров. Одну единственную елку каждый год выбирают из нескольких десятков. Основные требования – гладкий, прямой ствол, ровная крона и не слишком густая хвоя, чтобы было хорошо видно гирлянду и новогодние украшения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.