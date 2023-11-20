СК попросил суд арестовать мужчину за попытку потушить Вечный огонь на Поклонной горе

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Столичный главк Следственного комитета (СК) РФ направил в суд ходатайство об аресте 49-летнего мужчины, который попытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Сегодня следствие ходатайствует перед Дорогомиловским районным судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы", – говорится в сообщении.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего мужчину планируют направить на психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

Мужчина ранее попытался потушить Вечный огонь, вылив на него жидкость из пластиковой бутылки. Помимо этого, он разбросал венки, возложенные в память о воинах. При задержании полиция установила, что в момент инцидента нарушитель порядка находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту произошедшего в отношении мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям: об оправдании нацизма и о повреждении мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны.

