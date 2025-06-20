20 июня, 07:45Город
Несколько мероприятий для детей пройдут в Москве 20 июня
Москва подготовила ряд мероприятий для детей 20 июня. Например, на Болотной площади проходит фестиваль "Молодежная точка". В хабе "Спорт" состоится мастер-класс по мини-гольфу. Принять участие можно с 12:00 до 20:00.
На соседней площадке можно покататься на роликах. Сеансы есть с 10:00 и с 17:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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