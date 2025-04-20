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20 апреля, 15:15

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В Москве проходит десятый фестиваль "Пасхальный дар"

В Москве проходит десятый фестиваль "Пасхальный дар"

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В Москве в десятый раз проходит фестиваль "Пасхальный дар". Событие объединит около 60 фондов и некоммерческих организаций, а на его площадках по всему городу проведут сотни мастер-классов, спектаклей и спортивных активностей.

Например, на Вишняковской улице можно посетить научные мастер-классы от МГТУ имени Баумана, а в Олимпийской деревне, Теплом Стане и Черемушках проходят кулинарные мастер-классы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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