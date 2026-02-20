Игры со сказочными персонажами подготовили для гостей "Масленицы" в центре Москвы

Масленичные гулянья развернулись в центре Москвы. Для гостей фестиваля "Масленица" подготовили игры со сказочными персонажами, коробейников, шоу силачей и жонглеров, а также разнообразные постановки. На Тверской площади можно сыграть в боулинг, петанк или салки.

Представитель оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" Павел Гусев сообщил, что на фестивальной площадке в Куркино и в Зеленограде можно узнать о Жостовской, хохломской и Мединской росписи. На фестивальных локациях в сквере на улице Хачатуряна и на Авиационной улице можно освоить выжигание по дереву.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.