19 декабря, 18:25

Москвичам рассказали, чем удивит площадка проекта "Зима в Москве" на Воробьевых горах

ЦОДД призвал московских водителей соблюдать дистанцию на дорогах из-за гололедицы

Самый холодный день с начала зимы ожидается в Москве 24 декабря

Автомобиль BMW врезался в припаркованные машины в столичном ЖК

"Улицы московские": Гагаринский переулок

Собянин поздравил московских энергетиков с профессиональным праздником

Москвичи могут поздравить бойцов СВО в рамках акции "С наступающим наступающих"

Россиянам рассказали об особенностях занятий волейболом

Спасатели в костюмах Дедов Морозов поздравили пациентов детских больниц в Москве

Новогодняя ночь в Москве будет морозной

Пространство волшебства и знаний: около Московского дворца пионеров на Воробьевых горах открылась одна из главных площадок проекта "Зима в Москве".

Территория ведущего центра дополнительного образования столицы превратилась в уютное место для семейного отдыха. Гости площадки попадают в сказочный лес, где в виде мультимедийных инсталляций "обитают" более 125 животных. Атмосферу дополняет и "Аллея волшебных фонарей" с рождественской ярмаркой: здесь можно купить новогодние подарки, созданные студентами московских колледжей.

Для любителей активного образа жизни работают лыжная трасса и бесплатный каток площадью четыре тысячи квадратных метров. А на фасаде Дворца пионеров с помощью технологии 3D-мэппинга оживают сюжеты зимних сказок.

В здании образовательного центра расположилась креативная лаборатория для детей и взрослых. В ней все желающие могут сделать новогодние украшения, глиняные и фарфоровые изделия, игрушки из фетра и даже праздничные флорариумы.

Отдельная гордость площадки – первый ресторан столичных колледжей. Все меню в нем разработано студентами, они же выступают в роли поваров, официантов и бариста.

Чем удивит горожан и гостей столицы пространство на Воробьевых горах – узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

Сюжет: Зима в Москве
городпраздникивидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова

