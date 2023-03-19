Мосприрода проведет посвященные Всемирному дню лягушек мероприятия

В московских парках и экоцентрах начинается неделя, посвященная Всемирному дню лягушек, который отмечается 20 марта. Мероприятия проводит Мосприрода.

В департаменте заявили, что большинство людей мало знакомы с этими представителями фауны. Они смогут поучаствовать в лекциях, тематических играх и мастер-классах. Всемирный день лягушек объявили для того, чтобы привлечь внимание к защите амфибий.

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