Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:45

Город

Мосприрода проведет посвященные Всемирному дню лягушек мероприятия

Мосприрода проведет посвященные Всемирному дню лягушек мероприятия

"Мой район. Навигатор": Дмитровский путепровод обновят в 2023 году

"Мой район. Навигатор": в Москве благоустроят Цветной бульвар

Собянин: Ежегодно к системе теплоснабжения Москвы подключается до 600 новых объектов

В Москве продолжают возводить новые храмы в рамках городской программы

У станции Чухлинка осушили лужу, которая образовалась из-за таяния снега

Спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах Москвы

Строительство ТПУ "Серп и Молот" завершат в 2024 году

Десятки быстрых зарядных станций для электробусов появятся в Москве

В московских домах пока не планируется отключать отопление

В московских парках и экоцентрах начинается неделя, посвященная Всемирному дню лягушек, который отмечается 20 марта. Мероприятия проводит Мосприрода.

В департаменте заявили, что большинство людей мало знакомы с этими представителями фауны. Они смогут поучаствовать в лекциях, тематических играх и мастер-классах. Всемирный день лягушек объявили для того, чтобы привлечь внимание к защите амфибий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЮлия Нелесова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика