Работы в рамках подготовки Москвы к зиме выполнены на 92%

Москву готовят к зиме. Сообщается, что ремонт дорог завершится к 1 октября.

Специалисты в первую очередь убирают колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры, так как она может стать причиной аварий.

Сейчас работы в рамках подготовки к зиме выполнены на 92%. Уже отремонтированы участки Садового кольца, 1-й Тверской-Ямской улицы, ключевых вылетных магистралей – Ленинградского проспекта, Варшавского, Каширского и других шоссе с интенсивным движением.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.