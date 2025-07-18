Москвичам и туристам рассказали, что появится на месте монорельса

Рабочие приступят к строительству круглогодичного воздушного парка после того, как демонтируют монорельс на участке между станциями столичного метро "Выставочный центр" и "Улица Сергея Эйзенштейна".

Там установят питьевые фонтаны, для озеленения будет использоваться автополив, в холодное время года предусмотрен обогрев. Станции будут сохранены и станут как входами в парк с эскалаторами, лестницами, с лифтами, так и отдельными пространствами для досуга.

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