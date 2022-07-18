Специалисты приступили к работам по углублению дна причала "Международная выставка"

В Москве приступили к работам по углублению дна причала "Международная выставка". Сначала дно очистили от мусора и металлолома, а после начали поднимать ил и грунт. Для этого есть специальное судно с ковшом.

Причал "Международная выставка" стал активно использоваться пассажирскими и прогулочными теплоходами. Он в хорошем состоянии и очень удобно расположен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.