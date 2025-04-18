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Новости

18 апреля, 14:15

Город

Москвичам рассказали, куда сходить в выходные

Москвичам рассказали, куда сходить в выходные

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Синоптики обещают жаркие пасхальные выходные в столице

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Собянин сообщил о планах строительства новой эстакады в районе шоссе Энтузиастов

В столице начался сезон пикников и прогулок на свежем воздухе. В выходные температура поднимется до 25 градусов, и синоптики обещают комфортную погоду без сильного ветра. Давление стабилизировалось, влажность умеренная.

Горожанам рекомендуют отправиться в парки. Там открылись специальные зоны для шашлыков с оборудованными мангалами и ящиками для угля. Подготовлены беседки, которые лучше бронировать заранее. Также продолжается сезон субботников – присоединиться можно в десятках районов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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