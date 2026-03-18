Движение по канатной дороге на ВДНХ временно приостановят с 23 марта

Движение по канатной дороге "Воздушный трамвай" на ВДНХ временно приостановят с 23 марта. Об этом сообщает официальный сайт выставки.

Остановка необходима для проведения планового технического обслуживания. Работу аттракциона возобновят с 11 апреля.

Канатную дорогу на ВДНХ открыли почти три года назад. С тех пор она пользуется большой популярностью у посетителей выставки. С высоких станций можно рассматривать достопримечательности и делать красивые фото.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.