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Новости

Новости

17 октября, 23:55

Новости

Новости часа: в Москве усилят контроль за вывозом строительных отходов

Новости часа: в Москве усилят контроль за вывозом строительных отходов

В столице утвердили Адресную инвестиционную программу

Новости часа: основные работы по благоустройству набережных реки Яузы завершены

Новости часа: завершены основные работы по благоустройству набережных реки Яузы

Медведь Гром начал готовиться к спячке в Московском зоопарке

Новости часа: завершены основные работы по благоустройству набережных реки Яузы

Реставрацию ЦУМа завершат к началу декабря

"Мой район. Новости": краснокнижный медведь Терпей обосновался в Московском зоопарке

Новое креативное пространство появилось на Киностудии им Горького

Новости часа: Москва – лидер по выдаче кредитов малому и среднему предпринимательству

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве усилят контроль за вывозом строительных отходов, рассказала пресс-служба Сергея Собянина.

Производительность труда на столичных предприятиях выросла почти на 40 % благодаря нацпроекту, сообщила заммэра Мария Багреева.

Схема движения на пересечении улиц Ярцевская, Молодогвардейская и Боженко изменится с 22 октября, передает столичный Дептранс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городмэр МосквыобществовидеоЕкатерина Кузнеченкова
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