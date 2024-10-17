17 октября, 23:55Новости
Новости часа: в Москве усилят контроль за вывозом строительных отходов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве усилят контроль за вывозом строительных отходов, рассказала пресс-служба Сергея Собянина.
Производительность труда на столичных предприятиях выросла почти на 40 % благодаря нацпроекту, сообщила заммэра Мария Багреева.
Схема движения на пересечении улиц Ярцевская, Молодогвардейская и Боженко изменится с 22 октября, передает столичный Дептранс.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.