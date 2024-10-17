Новости часа: в Москве усилят контроль за вывозом строительных отходов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве усилят контроль за вывозом строительных отходов, рассказала пресс-служба Сергея Собянина.

Производительность труда на столичных предприятиях выросла почти на 40 % благодаря нацпроекту, сообщила заммэра Мария Багреева.

Схема движения на пересечении улиц Ярцевская, Молодогвардейская и Боженко изменится с 22 октября, передает столичный Дептранс.

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