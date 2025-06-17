Куратор фестиваля "Сады и цветы" рассказала, как ухаживают за растениями на улицах города

Куратор фестиваля "Сады и цветы" Анна Гарцман рассказала, как ухаживают за растениями на улицах города. По ее словам, в столице каждый день работает служба ухода, садовники приходят на площадки фестиваля и подрезают цветы.

Также она сообщила, что агрономы периодически подкармливают удобрениями растения, чтобы они себя хорошо чувствовали в условиях города и радовали как можно дольше своим цветением.

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