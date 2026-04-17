На ВДНХ после зимы промыли фонтан "Золотой колос". Специалисты очистили фигуру, декоративные элементы и гранитный постамент, а мозаики из смальты протерли вручную. Для обработки верхней части конструкции привлекли промышленных альпинистов.

Перед запуском фонтан дополнительно проверят. У "Золотого колоса" два насоса, а вверх одновременно бьют 66 струй воды – 30 из них поднимаются на высоту до 25 метров.

