Детский сад, школа и поликлиника начнут работать в Молжанинове в 2023 году

Детский сад с бассейном, новая школа и современная поликлиника начнут работать в Молжанинове в 2023 году. В данный момент в здания завозят оборудование и мебель. После открытия станции МЦД-3 жители смогут добирать до центра Москва в два раза дешевле.

Российские летчики, не позволившие американскому беспилотнику проникнуть в зону СВО, представлены к наградам. Такое решение принял министр обороны РФ Сергей Шойгу. Инцидент произошел во вторник в районе Крыма. Американский дрон нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства. И сразу после этого в воздух поднялись российские истребители. Однако по данным Минобороны, вступать в контакт с ним не пришлось. Из-за резкого маневра дрон упал в воду и затонул.

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