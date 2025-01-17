Новости часа: новый футбольный манеж открылся на востоке Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый манеж, где можно играть в футбол круглый год, открылся на востоке Москвы, сообщил Сергей Собянин.

Качество воды в 42 купелях для крещенских купаний в Москве отвечает нормативам, о чем сообщает столичное управление Роспотребнадзора.

Желтый уровень погодной опасности объявили в столице до 18 января из-за сильного ветра, следует из данных Гидрометцентра России.

