17 января, 21:45Город
Новости часа: новый футбольный манеж открылся на востоке Москвы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый манеж, где можно играть в футбол круглый год, открылся на востоке Москвы, сообщил Сергей Собянин.
Качество воды в 42 купелях для крещенских купаний в Москве отвечает нормативам, о чем сообщает столичное управление Роспотребнадзора.
Желтый уровень погодной опасности объявили в столице до 18 января из-за сильного ветра, следует из данных Гидрометцентра России.