Работа ряда маршрутов в Москве будет продлена на Крещение

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17 января, 21:45

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Новости часа: новый футбольный манеж открылся на востоке Москвы

Новости часа: новый футбольный манеж открылся на востоке Москвы

Новый футбольный манеж открылся на востоке Москвы

Новости часа: московские компании укрепляют позиции на мировых рынках

"Мой район. Новости": манеж с четырьмя футбольными полями открыли в Новогирееве

"Мой район. Новости": москвичам показали, каким будет новый городской вокзал Рижская

Новости часа: Собянин сообщил о завершении масштабного проекта по электроснабжению МГУ

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Новости часа: в 2024 году провели модернизацию на 21 электроподстанции

Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового футбольного манежа в Новогирееве

Собянин: вклад туризма в экономику Москвы в новогодние каникулы вырос в 1,5 раза

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый манеж, где можно играть в футбол круглый год, открылся на востоке Москвы, сообщил Сергей Собянин.

Качество воды в 42 купелях для крещенских купаний в Москве отвечает нормативам, о чем сообщает столичное управление Роспотребнадзора.

Желтый уровень погодной опасности объявили в столице до 18 января из-за сильного ветра, следует из данных Гидрометцентра России.

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