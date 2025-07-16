Жители и гости столицы могут посетить квест "Море эмоций" на Пресненской набережной

Проект "Лето в Москве" продолжает работать для жителей и гостей города в любую погоду. На Пресненской набережной все желающие могут пройти квест "Море эмоций". Участникам предлагают сделать фотографии в морском стиле и побороться за призы.

В парке "Ходынское поле" открыт мастер-класс по капоэйре. Это боевое искусство сочетает философию, танцы и бразильские песни. На Страстном бульваре работает художественная мастерская. Здесь гости учатся рисовать картины и создавать панно.

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