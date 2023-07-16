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Фестиваль "Вкусы России" работает 16 июля последний день

Фестиваль "Вкусы России" работает 16 июля последний день

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16 июля станет последним днем работы гастрономического фестиваля "Вкусы России"

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Гастрономический фестиваль "Вкусы России" работает 16 июля последний день. Посетители могут успеть попробовать необычные блюда из разных регионов страны. При чем на всех площадках разное меню.

Например, на Тверской площади любители домашней еды могут оценить лапшу с тамбовским окороком или бефстроганов из воронежской говядины с картофельным пюре. На Профсоюзной улице стоит обратить внимание на лепешки с разнообразными начинками, среди которых индейка в сливочном соусе с сыром и жульен из белых грибов и шампиньонов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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