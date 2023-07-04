Более 30 тысяч москвичей зарегистрировались на платформе "Город идей" с начала 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Число новых пользователей столичной платформы "Город идей" с начала 2023 года выросло на 30 тысяч. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Сейчас аудитория проекта, созданного в 2014 году, составляет более 440 тысяч человек.

"На платформе можно поделиться идеями по 39 темам в 11 ключевых сферах жизни столицы. Это и поддержка бизнеса, и разработка летних досуговых программ, и развитие электронных сервисов, и многое другое", – сообщила Сергунина.

За время работы сервиса было реализовано более пяти тысяч идей москвичей по улучшению города. В частности, в текущем году по инициативе жителей установили столы для настольного тенниса и обустроили волейбольные площадки в Лианозовском парке.

Поделиться инициативами можно в разделе "Предложить идею". Следить за реализацией предложений можно в разделе, где публикуются соответствующие снимки.

С начала работы платформы также было создано 47 тематических проектов. В рамках одного из них москвичи обсуждали развитие образовательных программ и новых выставок Московского зоопарка.

Более 130 идей пользователей платформы реализуют в Парке Горького. Лучшие идеи для реализации выбрали путем голосования. Как сообщила Сергунина, большинство идей москвичей были связаны с литературой.

