Директор Дворца пионеров в Москве отметила важность сделать его пространства комфортными

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Дворец пионеров все еще остается самым крупным и передовым учреждением дополнительного образования не только в Москве, но и во всей России. Здесь обучается множество детей, поэтому очень важно сделать пространства комфортными и безопасными, заявила директор Дворца пионеров Елена Мельвиль.

Ребята получают в учреждении многие необходимые для жизни навыки и качества, знакомятся с разными направлениями, а некоторые выбирают свою профессию, отметила она.

"Новое высокотехнологическое оборудование позволит детям осваивать профессии будущего, связанные с информационными технологиями, медициной, робототехникой, дизайном и многими другими направлениями. Дети смогут создавать собственные сценарии показа звездного неба, 3D-модели космических кораблей и демонстрировать их полеты на куполе", – поделилась Мельвиль.

Вместе с этим она отметила, что оснащение высокотехнологическим оборудованием поможет привлекать молодых ученых и профессионалов, а также выстроить новое содержание дополнительного образования. По ее словам, дворец сможет охватить различные направления, такие как искусственный интеллект и криптография, геоинформатика и дистанционное зондирование земли, графический и motion-дизайн, инфографика, космическая метеорология и прогноз погоды, а также многое другое.

Мельвиль выразила уверенность, что для детей, рожденных в XXI веке, дворец должен оставаться таким же передовым, каким он был для более старшего поколения.

"Мы ждем, что после реставрации посещать его будет еще интереснее и полезнее. Впервые в Советском Союзе здание Дворца пионеров проектировали специально для детей. Конкурс выиграла команда молодых архитекторов", – напомнила директор.

Накануне Сергей Собянин осмотрел ход реставрации исторических зданий Дворца пионеров на Воробьевых горах. Вместе с этим мэр проконтролировал комплексное благоустройство прилегающей к нему территории. Там будут сохранены и отреставрированы корпуса 1, 2, 3, 6 и 7, а также театральный блок, планетарий, обсерватория, большой концертный, выставочный и большой гостиный залы.

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