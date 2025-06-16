"Мой район. Место встречи": Тверской, часть 1-я

Тверской район – один из самых узнаваемых в столице. Там находятся Красная площадь и Кремль, Большой театр и Пушкинская площадь, легендарная Тверская улица. Эти места стали символами Москвы и России для всего мира.

В новом выпуске народная артистка России Марина Зудина поделится воспоминаниями о памятных для нее местах в Тверском районе. Москвовед Михаил Жебрак расскажет о малоизвестных страницах истории центра Москвы. Преподаватель Дворца творчества на Миусах Олеся Малышева расскажет о современных возможностях дополнительного образования в районе.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".