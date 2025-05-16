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16 мая, 11:30

Город

Москвичам рассказали, куда сходить на выходных 17–18 мая

Москвичам рассказали, куда сходить на выходных 17–18 мая

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В ближайшие выходные, 17–18 мая, в столице пройдут масштабные городские события. В субботу запланированы Московский велофестиваль, велогонка и беговая эстафета – для их проведения перекроют движение на Садовом кольце.

Кроме того, в парке "Сокольники" состоится спортивное ралли "Тур Культур", а в ночь на воскресенье – традиционная "Ночь в музее". Участники ралли получат маршрут только за полчаса до старта и будут проходить точки по всей Москве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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