Два фонтана в парке Северного речного вокзала подготовили к новому сезону. Они расположены на одной из продольных аллей.

Бригада коммунальных служб очистила чаши сооружений, скульптуры и основания, на которых они установлены. Затем фонтаны промыли водой.

Перед запуском специалисты еще раз проверят их техническое состояние, конструкции в подземных коллекторах, гидравлику, а также насосное оборудование и струеобразующие элементы.