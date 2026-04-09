Специалисты начали промывать элементы фонтанов на ВДНХ

Фонтаны на ВДНХ начали готовить к открытию сезона. Специалисты комплекса городского хозяйства промывают чаши, декоративные бронзовые элементы, фонари подводной подсветки и другие детали сооружений. Параллельно идет проверка технического состояния подземных коллекторов, гидравлики и насосов.

Многие фонтаны, расположенные на территории ВДНХ, являются объектами культурного наследия и требуют бережного ухода.

