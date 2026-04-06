06 апреля, 09:00Спорт
"Новости дня": весенний сезон занятий йогой для пенсионеров стартовал в Дорогомилове
В районе Дорогомилово стартовал весенний сезон занятий йогой для москвичей старшего поколения. Регулярные практики помогают укрепить здоровье, улучшить гибкость и снизить уровень стресса.
Их проводят по вторникам с 17:00 до 18:00 и субботам с 10:00 до 11:00. Записаться могут участники "Московского долголетия". Летом появится возможность занятий на свежем воздухе в московских парках.
