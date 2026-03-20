"Новости дня": участники "Московского долголетия" могут освоить цифровые услуги

Участники проекта "Московское долголетие" учатся уверенно ориентироваться в мире цифровых услуг. В центры, в том числе в Красносельском районе, приходят люди серебряного возраста. Специалисты показывают, что современные технологии не страшны, а интересны. Помогают разобраться в тонкостях городских услуг.

Участница проекта рассказала, что благодаря центру научилась самостоятельно записываться на экскурсии в "Добрый автобус". Другой участник отметил, что в центре помогли разобраться с оформлением льгот по инвалидности. Специалисты объясняют, как передать показания счетчиков, записаться к врачу, оформить льготы.

