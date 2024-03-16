Фестиваль "Московская Масленица" закроется в 21:00 17 марта

Организаторы "Московской Масленицы" подготовили насыщенную программу на заключительные выходные фестиваля, который закроется уже в воскресенье, 17 марта.

Так, на площади Революции все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по росписи, созданию головного убора и оберегов, на Кузнецком Мосту состоятся спектакль, выступление ансамбля и блинный марафон, а в Камергерском переулке москвичей научат мастерить браслеты и лепить из глины.

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