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Новости

16 марта, 14:30

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Фестиваль "Московская Масленица" закроется в 21:00 17 марта

Фестиваль "Московская Масленица" закроется в 21:00 17 марта

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Организаторы "Московской Масленицы" подготовили насыщенную программу на заключительные выходные фестиваля, который закроется уже в воскресенье, 17 марта.

Так, на площади Революции все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по росписи, созданию головного убора и оберегов, на Кузнецком Мосту состоятся спектакль, выступление ансамбля и блинный марафон, а в Камергерском переулке москвичей научат мастерить браслеты и лепить из глины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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