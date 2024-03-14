Сжигание чучела и гигантские блины: как отметить широкую Масленицу в Москве

Большие масленичные гулянья пройдут в столице 16 и 17 марта. Москвичей и гостей города ждут традиционные русские забавы, хороводы и шествия, блинные марафоны и сжигание чучела. Идеи, как проводить зиму активно и интересно, – в нашем материале.

Фестиваль "Московская Масленица"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве до 17 марта продолжается фестиваль "Московская Масленица". Мероприятия проходят на 29 городских площадках.

На Кузнецком Мосту около владения 7 проходит блинный марафон, где гости могут круглосуточно попробовать традиционное угощение от известных поваров. Каждый день там проходит театральная интерактивная программа "Сказочная Масленица" с участием героев русских народных произведений. Кроме того, с 16 по 17 марта там пройдут выступления музыкальных коллективов и спектакли.

На площади Революции расположилась "Мастерская солнца". Здесь любой желающий сможет узнать больше о масленичной символике, истории и особенностях разных видов декоративной росписи. Кроме того, можно будет попробовать себя в этом деле на ежедневных мастер-классах.

На Тверской площади в рамках фестиваля ежедневно с 12:00 до 20:00 проходят занятия по кузнечному ремеслу, где гости смогут сделать себе памятный сувенир – блин, солнышко или небольшую подковку. А в Камергерском переулке 16 и 17 марта с 12:00 до 19:45 пройдут мастер-классы по изготовлению маленького соломенного чучела, росписи и штампованию ткани, деревянных фигурок и многого другого.

Адреса площадок можно узнать на сайте "Московских сезонов".

Гулянья в парках

Масленичные гулянья в эти выходные пройдут и в парках Москвы. В "Царицыне" праздник начнется 17 марта в 11:30 на Дворцовой площади. Посетители смогут поучаствовать в традиционных русских забавах – перетягивании каната, прыжках в мешках, бросании колец. В 13:00 у Центральных ворот № 1 у метро "Царицыно" и от Оранжерейных ворот № 9 у станции "Орехово" начнется праздничное шествие. А в 14:00 у парадного входа в Большой дворец состоится концерт. Полная программа – на сайте музея-заповедника.

Празднование Масленицы состоится и в "Музеоне", у Крымского моста. С 16 по 17 марта с 12:00 до 18:00 музыкальные коллективы исполнят народные песни, частушки. Также пройдут соревнования по перетягиванию каната и метанию валенок, а для детей проведут мастер-классы по росписи матрешек и пряников.

В Зимнем саду Парка Горького 17 марта в 15:00 пройдет флористический мастер-класс "Весенняя композиция в бетонном кашпо". Гостям расскажут, как составлять букеты, сочетать бутоны, работать с флористической губкой. Участие платное, информацию о приобретении билетов можно узнать в информационном центре Парка Горького по телефону + 7 (495) 995-00-20 (доб. 13130).

А в парке "Красная Пресня" масленичные гулянья запланированы на 17 марта с 10:00. Для посетителей проведут мастер-классы по изготовлению чучел и выпеканию блинов. В 13:00 начнутся уличные гулянья с участием скоморохов, частушками и сжиганием чучела. Также отдыхающие смогут попробовать себя в перетягивании каната, в битве мягкими подушками и прыжках в мешках.

Городские площадки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В ботаническом саду МГУ имени Ломоносова "Аптекарский огород" 17 марта пройдет празднование Масленицы с активными играми, забавами и сожжением чучела. Начало в 14:00 в центре поля. Для дошкольников, студентов МГУ и членов многодетных семей вход бесплатный.

"Солнце Москвы" тоже приглашает всех желающих на праздничные мероприятия 16 и 17 марта. В субботу с 14:00 до 17:00 на центральной площади пройдут игры в городки, дженгу, безопасный детский дартс и по перетягиванию каната. Для гостей также приготовили музыкальную программу, кулинарное шоу с приготовлением гигантских блинов, творческие мастер-классы. На следующий день праздник продолжится в это же время в главном холле "Солнца Москвы". Посетителей ждут интерактивная детская программа, мастер-классы, музыкальная викторина. Вход на мероприятия бесплатный.

Культурный центр "Содружество" 16 марта в 13:00 приглашает на праздничную программу "Масленица-блинщина". Гостей ждут выступление фольклорного ансамбля, танцы, активные игры, чаепитие с блинами.

А в филиале Музея Победы – музее "Главные оружейные реликвии армии" ("Г.О.Р.А.") – 17 марта в 12:00 начнется фестиваль "Масленица на Горе". В программе – выставка фермерских продуктов и изделий народно-художественных промыслов, соревнования по перетягиванию каната, прыжки в мешках и мастер-классы по изготовлению куколки-оберега для детей.