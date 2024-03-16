Масленичные гулянья проходят в метро и на автовокзалах Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Столичный метрополитен поздравил пассажиров на станциях "Сокольники", "Рижская" и "ЦСКА" Большой кольцевой линии с Масленицей. В воскресенье, 17 марта, поздравлять будут также на автовокзалах "Красногвардейский", "Северные Ворота" и "Южные Ворота", сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

За участие в конкурсах жители и гости Москвы могут получить билеты "Единый" и карты "Тройка" с одной поездкой.

Еще на свыше 34 тысячах медиаэкранах в метро и наземном транспорте пассажиры смогут посмотреть тематический сюжет об истории и традициях празднования Масленицы. Им также расскажут о работе площадок фестиваля "Московская Масленица".

"В честь Масленицы мы подготовили тематические мероприятия на станциях метро и на автовокзалах. Мы уже начали проводить конкурсы и дарить пассажирам проездные билеты", – добавил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее стало известно, что в рамках "Московской Масленицы" на Кузнецком Мосту организовали круглосуточный блинный марафон. Каждые четыре часа здесь печет блины один из известных поваров. Аналогичные мероприятия по выпеканию блинов пройдут и на рыбном рынке Москвы.



Праздничные гулянья в честь праздника также пройдут на территории комплекса "Солнце Москвы". По данным пресс-службы площадки, это произойдет 16 и 17 марта.

Москвичей пригласили отметить Масленицу на площадках фестиваля