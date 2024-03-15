Москва онлайн покажет приготовление трехметрового блина на ВДНХ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

17 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за празднованием Масленицы на ВДНХ, а самое главное – за приготовлением трехметрового блина. Корреспондент Лариса Соколова узнает у поваров, как перевернуть огромный блин, чтобы он не порвался, а также поговорит с посетителями об их любимых рецептах блинов.

Для классических блинов требуется пшеничная мука, однако известны рецепты с гороховой, гречневой и ржаной мукой. Кроме блинов, во время Масленицы можно приготовить и другие традиционные блюда, в числе которых вареники и пирог с тунцом.

Смотрите прямую трансляцию 17 марта в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.