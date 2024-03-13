Диетолог посоветовала печь блины на Масленицу на минеральной воде

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Блины на Масленицу следует готовить на минеральной воде без добавления большого количества масла, тогда они будут полезными. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на диетолога Елену Соломатину.

Специалист порекомендовала не лить много масла на сковородку, а подмазывать его. По словам эксперта, в блины стоит добавить овсяную, нутовую или гречневую муку.

"Затем добавляем полезную начинку – овощи, капусту, грибы или ягоды, например чернику, голубику, ежевику или вишню", – указала она.

В свою очередь, психолог и нутрициолог Катерина Кузина рассказала, как не переедать и начать слушать свой организм. Она отметила, что к перееданию может привести стресс.

"Именно тогда мы тянемся к еде, призванной утешить и успокоить нас. Такое обманчивое впечатление создают в первую очередь сладости, "сухой корм" (чипсы, сухарики, снеки) и фастфуд. Это верный способ не только заработать себе проблемы с ЖКТ, но и заметно набрать вес", – сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на эксперта.

Как указала специалист, зачастую человек может перепутать голод с жаждой, поэтому сначала необходимо выпить стакан теплой негазированной воды, подождать 20–30 минут, если чувство голода не пройдет, тогда настроиться на прием пищи.

Психолог также посоветовала не употреблять еду перед телевизором или с телефоном. Она объяснила, что таким образом человек может съесть больше, чем следовало бы.

"На чувство голода влияет не только реальный факт, но и чистая психология. Даже маленькая тарелочка, наполненная едой, может обмануть наш мозг и помочь ощутить себя сытыми гораздо быстрее, чем в случаях с внушительными объемами", – сказала собеседница издания.

По словам Кузиной, ввести в заблуждение организм поможет и цветовое оформление посуды. В пример она назвала синий и голубой оттенки, которые снижают аппетит.

В заключение нутрициолог порекомендовала не корить себя за переедание. Это способно усугубить проблему и довести до психологического дискомфорта, добавила Кузина.

Ранее аналитики изучили поисковые запросы со словами "блины" и "блинчики", которые жители крупных городов России задавали на Масленой неделе в прошлом году, и выяснили, как пекут блины в России и с чем их едят. В частности, жители РФ предпочитают мясо, творог и сыр в качестве начинок.



Масленичные гуляния начались в Москве