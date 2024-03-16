Более тысячи мастер-классов подготовили для посетителей фестиваля "Московская Масленица"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Для гостей фестиваля "Московская Масленица" подготовили 1 030 разных мастер-классов. Все желающие смогут принять участие в кулинарном, творческом или научном занятии, передает портал мэра и правительства столицы.

16 марта в 17:00 на площадке в Вешняках состоится занятие, где москвичам расскажут об оптических явлениях. В этот же день в 18:00 там участникам покажут, как создать браслет, меняющий цвет на солнце, и раскроют секреты светящихся в темноте предметов.

На площадке в Новокосине детей познакомят с кинопрофессиями. 16 и 17 марта с 12:00 до 18:45 там будут проходить 45-минутные мастер-классы, в том числе о съемках короткометражных фильмов и искусстве интервью. 16 марта в 18:00 и 17 марта в 15:00 состоятся мастер-классы по созданию меняющего цвет браслета. В эти же дни в 16:00 для детей пройдут занятия, которые научат ловить солнце при помощи спецподвески на окно. 16 марта в 14:00 и 17 марта в 17:00 участники смогут собрать лабиринт и провести по нему солнечный луч.

В субботу, 16 марта, в 12:00 для детей состоится мастер-класс по сборке фотоаппарата. Также участники мероприятия попробуют сделать весенние кадры. Помимо этого, 16 марта в 13:00 и 17 марта в 17:00 гости узнают о создании голосового и звукового сопровождения для мультипликации. В эти же дни в 14:00 можно принять участие в мастер-классах по актерскому мастерству.

Празднование Масленицы состоится 17 марта в "Аптекарском огороде". Мероприятие начнется в 14:00 в центре поля. Для посетителей подготовили активности, забавы и сожжение чучела.



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