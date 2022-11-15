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15 ноября, 18:00

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Уличная выставка граффити "Со-единение" открылась в Москве

Уличная выставка граффити "Со-единение" открылась в Москве

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В Москве состоялось торжественное открытие уличной выставки граффити "Со-единение". Для нее отвели место на стене вдоль железнодорожных путей по дороге от Курского вокзала в сторону двух креативных кластеров: Центра современного искусства "Винзавод" и Центра дизайна Artplay.

Концепцию выставки "Со-единение" разработали совместно Москомархитектура и "Винзавод". Она продлится до мая 2023 года, после чего экспозицию обновят. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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