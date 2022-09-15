Порядка 15 млн тюльпанов появится в Москве весной 2023 года

Порядка 15 миллионов тюльпанов появится в Москве весной 2023 года. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства города. Их высадят в октябре.

Цветы украсят улицы и набережные, скверы, парки и городские общественные пространства. Распустятся тюльпаны к майским праздникам. Чтобы они смогли пережить минусовую температуру, клумбы закроют на зиму разноцветной древесной щепой. Она защитит луковицы от сильных морозов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.