Павильон № 67 открылся после двухлетней реставрации на ВДНХ

Павильон № 67 "Карелия" открылся после двухлетней реставрации на ВДНХ. Его открыли иммерсивной выставкой "За тридевять земель".

Экспозицию составили более 100 шедевров русской пейзажной живописи XIX–XX веков. Самому павильону вернули исторический вид: восстановили утраченные элементы, обновили резной барельеф, колонны и скульптуры, а также воссоздали покрытие пола терраццо, отреставрировав центральный фрагмент.

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