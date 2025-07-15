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15 июля, 07:45

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На улице Новаторов в столице пройдет открытый урок по боевым искусствам для детей

На улице Новаторов в столице пройдет открытый урок по боевым искусствам для детей

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В столице продолжается насыщенная летняя программа для юных москвичей. В 16:15 на улице Новаторов начнется тренировка по рукопашному бою и карате. Участники смогут повысить выносливость, овладеть базовыми приемами самозащиты и развить дисциплину.

Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Также на Болотной площади с 18:00 в рамках проекта "Зеленый маркет" состоится творческий мастер-класс, где детей научат вышивке по ткани. Вход свободный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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