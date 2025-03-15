В Москве проходит фестиваль "Крымская весна". До 19 марта москвичам и гостям столицы предлагают познакомиться с традициями и культурой народов, проживающих на полуострове. Особого внимания заслуживает крымско-татарская кухня.

Специально к фестивалю более 110 столичных ресторанов разнообразили меню традиционными блюдами черноморского побережья. Это чебуреки с мраморной говядиной и вареники с кальмарами, а а также черноморская барабулька.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.