Новости Москвы: начался второй этап строительства павильона № 20 на территории ВДНХ

Начался второй этап строительства павильона № 20 на территории ВДНХ. Несущий каркас здания уже готов. На данный момент идет стыковка узлов и проверка качества соединений. Рабочие приступили к монтажу лестничных маршей и других вспомогательных конструкций. После окончания работ там появится современное выставочное пространство.

Новейшие составы "Москва-2026" проехали почти 10 тысяч километров в праздники. Эти поезда запустили в подземке в конце 2025 года. Самая современная серия вышла на Замоскворецкую линию. В ней можно увидеть все ключевые преимущества предыдущих моделей.

