15 января, 12:45

Город

До 500 человек может вместить каток на Болотной площади в Москве

Каток проекта "Сделано в Москве" на Болотной площади вмещает до 500 человек. Прокатиться на коньках можно бесплатно. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться в сервисе "Мосбилет".

Ледовая площадка стала частью арт-павильона "Фабрика подарков", на котором доступна продукция столичного производства. Какие еще развлечения приготовили организаторы для москвичей и туристов?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Зима в Москве
городвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав КуликЕлена Поляница

