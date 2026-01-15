До 500 человек может вместить каток на Болотной площади в Москве

Каток проекта "Сделано в Москве" на Болотной площади вмещает до 500 человек. Прокатиться на коньках можно бесплатно. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться в сервисе "Мосбилет".

Ледовая площадка стала частью арт-павильона "Фабрика подарков", на котором доступна продукция столичного производства. Какие еще развлечения приготовили организаторы для москвичей и туристов?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.