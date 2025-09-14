Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 22:30

Город

Мастер-классы и лекции провели ко Дню города в рамках фестиваля "Молодежная точка"

Мастер-классы и лекции провели ко Дню города в рамках фестиваля "Молодежная точка"

Выборы глав регионов завершились в Москве

Три человека пострадали в аварии на Кутузовском проспекте в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 сентября

"Новости дня": новый жилой комплекс по реновации построили в Люблине

"Новости дня": поликлиника № 170 открылась после реконструкции на юге Москвы

"Новости дня": 23 маршрута общественного транспорта свяжут Москву и Подмосковье

Проект "Театральный бульвар. Послесловие" завершил работу на Патриарших прудах

Ключ расшифрования для ДЭГ соберут после закрытия участков в Москве

Движение затруднено на Кутузовском проспекте из-за аварии

Праздничную программу организовали в Москве ко Дню города в рамках фестиваля "Молодежная точка". Жители и гости столицы могли посетить бесплатные лекции и мастер-классы, встречи с экспертами и дискотеку с известными диджеями.

Самыми популярными оказались мастер-классы в области IT-технологий. Участники могли научиться программированию и рисованию элементарных мультфильмов, рассказала председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: День города – 2025
городвидеоЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика