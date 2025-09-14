Мастер-классы и лекции провели ко Дню города в рамках фестиваля "Молодежная точка"

Праздничную программу организовали в Москве ко Дню города в рамках фестиваля "Молодежная точка". Жители и гости столицы могли посетить бесплатные лекции и мастер-классы, встречи с экспертами и дискотеку с известными диджеями.

Самыми популярными оказались мастер-классы в области IT-технологий. Участники могли научиться программированию и рисованию элементарных мультфильмов, рассказала председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.