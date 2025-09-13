Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 сентября, 23:00

Город

День города отметили в столичном ЖК "Новое Внуково"

День города отметили в столичном ЖК "Новое Внуково"

Парад поездов стартовал в столичном метро в честь Дня города

Первый в мире цифровой кинетический объект появился в парке "Зарядье" в Москве

День города и День московского спорта отметили на стадионе "Лужники"

На ВДНХ ко Дню города появилась сцена экранами и декорациями

Путин назвал Москву одним из лучших городов на планете

"Роскосмос" открыл штаб-квартиру в Москве

"Новости дня": новые станции Троицкой линии столичного метро открылись в День города

"Новости дня": длина Троицкой линии метро составила 25 км с открытием новых станций

Балетный спектакль представили на Патриарших прудах в рамках "Театрального бульвара"

День города отметили в столичном жилом комплексе "Новое Внуково". Праздник организовал застройщик "Самолет" совместно с проектом "Хор на весь двор". Во дворе ЖК выступил профессиональный хор под аккомпанемент басиста, гитариста, клавишника и барабанщика.

Отмечается, что на упомянутой территории уже построены 22 современных дома. Всего по проекту строительства запланировано возведение 64 многоэтажек и сопутствующей инфраструктуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: День города – 2025
городвидеоЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика