День города отметили в столичном ЖК "Новое Внуково"

День города отметили в столичном жилом комплексе "Новое Внуково". Праздник организовал застройщик "Самолет" совместно с проектом "Хор на весь двор". Во дворе ЖК выступил профессиональный хор под аккомпанемент басиста, гитариста, клавишника и барабанщика.

Отмечается, что на упомянутой территории уже построены 22 современных дома. Всего по проекту строительства запланировано возведение 64 многоэтажек и сопутствующей инфраструктуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.