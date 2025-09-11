Форма поиска по сайту

11 сентября, 16:15

Город

Новости Москвы: более 4 тыс семей переехали в новые дома по реновации в ТиНАО

В ТиНАО более 4 тысяч семей переехали в новые квартиры по программе реновации. В домах предусмотрены комфортные общественные пространства, лифты, комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Почти 2,5 тысячи семей уже воспользовались бесплатной услугой "Помощь в переезде".

В Москве начался ремонт 13 надземных пешеходных переходов. Работы уже идут на 5 сооружениях на МКАД. Старое остекление заменят новым янтарного цвета, уложат антискользящее покрытие на ступенях, обновят ограждения и двери. Работы ведут поэтапно, поэтому пешеходные зоны остаются открытыми.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городреновацияблагоустройствовидеоРоман КарловНаталия Шкода

